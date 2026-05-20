Google pronto a stupire con un nuovo modello | Gemini 3.5 Flash Cosa offre?

Durante il keynote Google IO 2026 tenutosi ieri, l’azienda ha annunciato il lancio di un nuovo modello chiamato Gemini 3.5 Flash. La presentazione ha mostrato alcune caratteristiche tecniche e funzionalità del prodotto, senza fornire dettagli specifici sui tempi di uscita o sui prezzi. L’evento ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, ma al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni ufficiali riguardo alle caratteristiche complete del dispositivo.

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Durante il keynote Google IO 2026 tenutosi ieri, l’azienda ha annunciato un nuovo modello: Gemini 3.5 Flash. Il pubblico di riferimento, come riferisce Google, include prevalentemente professionisti o utenti desiderosi di uno strumento ancora più dinamico e veloce. In occasione della conferenza, l’azienda ha anche annunciato Gemini Spark, l’agente che si pone come l’evoluzione di Gemini Agent. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo modello?. Il nuovo modello annunciato dall’azienda dovrebbe essere già disponibile in tutto il mondo sia tramite l’app Gemini, sia attraverso l’AI Mode utilizzabile nella ricerca di Google, ma non solo. Gemini 3.5 Flash è disponibili anche su Antigravity, su Android Studio, API in Google AI Studio, Gemini Enterprise e Gemini Enterprise Agent Platform. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Google pronto a stupire con un nuovo modello: Gemini 3.5 Flash. Cosa offre? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gemini 3.1 Flash: la voce di Google sfida Elevenlabs con 70 lingue Google arriva con un nuovo agente: Gemini Spark. Cosa sappiamo per ora?Sembra che Google stai arrivando con una nuova modalità che continua a integrare le capacità della sua intelligenza artificiale.