Thomas Tuchel ha spiegato che ha adottato un modulo difensivo a cinque per rispondere alle numerose reti subite, senza commentare sul suo futuro. Ha affermato che dopo le sconfitte ci sono molti allenatori che sanno gestire meglio le situazioni. Non ha espresso rimpianti riguardo alla sconfitta contro l’Argentina. La sua scelta tattica è stata motivata dalla necessità di migliorare la fase difensiva, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Thomas Tuchel spiega le ragioni della sconfitta con l’Argentina e dice di non avere rimpianti. Non ha parlato del suo futuro. “Ci sono milioni di allenatori che sanno allenare meglio dopo una sconfitta. Non è stato un problema di disposizione sul campo. La partita è cambiata completamente. Io prendo le decisioni”. “Siamo frustrati. Eravamo così vicini, e dopo aver segnato il primo gol, credevamo di poter passare. Ma abbiamo concesso all’Argentina troppe occasioni e non siamo riusciti a mantenere il possesso e il controllo della palla. Abbiamo sofferto molto per i molti cross. Eravamo così vicini, o almeno lo eravamo quasi, ma non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello dopo aver segnato il gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tuchel: “Sono passato alla difesa a cinque perché subivamo troppo, dopo le sconfitte ci sono milioni di allenatori”

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