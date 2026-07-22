Gli orologi appartenuti a Buzz Aldrin sono stati messi all'asta. Tra i pezzi disponibili non c’è lo Speedmaster usato durante la missione lunare, ma altri orologi appartenuti all'astronauta sono stati inseriti nella vendita. La collezione comprende diversi modelli, che sono stati indossati in vari momenti della carriera e delle missioni spaziali. La vendita si svolge in queste settimane e include anche altri oggetti personali dell’astronauta. Nessun altro dettaglio sui prezzi o sulle quantità di pezzi messi all’asta è stato comunicato.

Buzz Aldrin apre la scena, come è giusto che sia quando si parla di oggetti che hanno attraversato la storia. E proprio in questi giorni, durante i quali siamo tornati a parlare del primo orologio che è andato sulla Luna, Sotheby’s inaugura l’asta Space Exploration, una vendita tematica che raccoglie 134 lotti capaci di ripercorrere l’intera epopea della corsa allo spazio. Ci sono frammenti di veicoli, documenti, strumenti tecnici e, soprattutto, una serie di orologi provenienti direttamente dalla collezione personale di Aldrin: si tratta di alcuni Omega Speedmaster, il modello che lui stesso ha contribuito a trasformare in un’icona assoluta. Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno messo piede sulla Luna, lo hanno fatto con uno Speedmaster al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli orologi di Buzz Aldrin vanno all'asta. Lo Speedmaster della Luna manca all'appello, ma gli altri pezzi sono all'altezza della leggenda

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