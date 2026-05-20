Belkis Paganelli ha commentato la scena in cui suo marito e suo figlio, insieme ad altri membri della Flotilla, sono stati ripresi inginocchiati nel video diffuso da un rappresentante politico. La donna ha dichiarato di essere fiera di loro e di aver provato orgoglio vedendoli in quella posizione, aggiungendo che a essere umiliata sono l’Italia e il governo. Le sue parole sono state riportate in relazione alla diffusione del video e all’identificazione degli attivisti livornesi coinvolti.

“Sono fiera di loro. Li ho visti lì in ginocchio, mio marito e mio figlio, ma ho provato orgoglio per loro. Per la nostra famiglia. A essere umiliata è l’Italia. E’ questo governo ridicolo che ci fa ridere dietro da mezzo mondo”. Parla Belkis Paganelli, dalla sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno, ha appena visto il video postato dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir. Signora Belkis, come milioni di italiani, anche lei si è appena trovata davanti quel video terribile. Sì. E appena l’ho visto, d’istinto, ho cercato mio figlio e mio marito, come tanti famigliari di volontari della Flotilla che non sanno più niente dei loro cari. E li ha trovati? Sì, ho fatto uno screenshot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito e mio figlio inginocchiati con gli altri della Flotilla: sono fiera di loro, a essere umiliati sono l’Italia e il governo”: parla Belkis Paganelli che nel video di Ben Gvir ha riconosciuto gli attivisti livornesi della Flotilla

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