A New York, Sotheby’s ha venduto all’asta un pennarello appartenuto all’ex astronauta Buzz Aldrin, che partecipò allo sbarco sulla Luna nel 1969. Si tratta di un oggetto della sua collezione personale. L’asta ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, senza che siano stati divulgati dettagli sul prezzo di vendita o sull’identità dell’acquirente.

A New York la famosa casa d’aste Sotheby’s ha venduto all’asta un oggetto della collezione personale dell’ex astronauta Buzz Aldrin, la seconda persona a mettere piede sulla Luna dopo Neil Armstrong, il 20 luglio 1969. È un pennarello dell’azienda Duro Pen, in plastica e alluminio spazzolato, che Aldrin utilizzò per sostituire un interruttore automatico che si era rotto accidentalmente durante la missione dell’Apollo 11. È stato venduto all’asta per circa 750mila euro, in un lotto che includeva anche il pezzo rotto dell’interruttore. Armstrong e Aldrin erano a bordo del modulo lunare, che aveva reso possibile l’allunaggio e serviva anche a tornare in orbita sul modulo di comando, dove ad attenderli c’era Michael Collins, terzo astronauta della missione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il pennarello di Buzz Aldrin che rese l’allunaggio una storia a lieto fine

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