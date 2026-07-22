Gli iraniani hanno scelto Khalil al-Hayya come nuovo leader del suo ufficio politico. Hamas ha annunciato l'inizio di una nuova fase dei combattimenti, associata a questa nomina. La decisione di eleggere al-Hayya avviene in un momento di intensificazione delle operazioni militari. La nomina segna un cambio di leadership e di strategia per il gruppo armato. La mossa viene comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Hamas ha deciso di lanciare una nuova fase dei combattimenti. Questo è il significato di fondo della decisione di eleggere Khalil al-Hayya a capo del suo ufficio politico. Secondo questa ricostruzione, l’ordine di interrompere la direzione collegiale del movimento, che era funzionale a una fase di stallo dopo l’uccisione da parte degli israeliani di Ismail Haniyeh due anni fa, sarebbe venuto direttamente dai pasdaran iraniani, che avrebbero imposto il loro uomo di fiducia. Ancora una volta la Turchia e il Qatar, che sostengono di poter condizionare Hamas, hanno dovuto prendere atto di non essere determinanti. E il loro candidato, Khaled Meshaal, si è dovuto ritirare in buon ordine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli iraniani scelgono Khalil al-Hayya e si riprendono il controllo di Hamas

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