Un incendio di grandi proporzioni, alimentato dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di contenere le fiamme. La presenza di un distributore di benzina e di una fabbrica di fuochi d’artificio rappresenta un rischio elevato. La popolazione è stata evacuata e le autorità stanno monitorando la situazione.

Un incendio di grandi proporzioni, alimentato dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, un distributore di benzina e una fabbrica di fuochi d’artificio. L’allerta resta massima in tutta la Sicilia. Chiusa la statale 118 a Santo Stefano Quisquina Il messaggio del Comune Decine di incendi in tutta la Sicilia, non solo ad Agrigento L'allerta della Protezione Civile Chiusa la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendio a Santo Stefano Quisquina minaccia clinica, distributore di benzina e fabbrica di fuochi d'artificio

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