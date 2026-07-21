Dopo 54 minuti dalla prima chiamata di emergenza, il presidente del 118 ha affermato che il medico presente sull’ambulanza avrebbe potuto sedare la persona coinvolta, e quindi salvarla. Fakir è deceduto durante l’intervento di soccorso a Bologna. La dichiarazione suggerisce che un intervento più tempestivo o diverso avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. La vicenda è al centro di un’attenzione legale e medica.

Sono passati 54 minuti dalla prima chiamata al 112. Un lasso di tempo durante il quale Fakir “avrebbe potuto salvarsi” con l’intervento di un medico (non presente sull’ambulanza) che lo avrebbe potuto sedare. È questo quanto emerso dalle parole di Mario Balzanelli, il presidente della Società italiana sistema 118 La scomparsa di Abderrahim Fakir ha acceso il dibattito in merito alle manovre di contenimento effettuate dalla polizia. Dopo gli scontri avvenuti ieri a Bologna si è esposto il presidente della Società italiana sistema 118,Mario Balzanelliche all’Ansa afferma: “Con grande probabilità Fakir si sarebbe potuto salvare: a fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto, a sua stessa tutela e impedendo conseguenze più gravi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Morte Fakir a Bologna, presidente 118: “Il medico poteva sedarlo, poteva salvarsi”

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