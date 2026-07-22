"La nomina dei primi 170 magistrati tributari rappresenta un passaggio importantissimo perché la giustizia tributaria si allinea alle altre magistrature professionali del nostro Paese. Era un obiettivo che avrebbe probabilmente dovuto essere raggiunto prima, senza nulla togliere al percorso professionale e al prezioso contributo offerto dai giudici tributari onorari, che hanno accompagnato la crescita della giurisdizione tributaria. Era però arrivato il momento che anche la giustizia tributaria si affidasse a magistrati professionali. Ciò non esclude che l'apporto dei giudici tributari onorari possa continuare a essere utile, ma la professionalizzazione rappresenta un passaggio fondamentale verso una piena armonizzazione con tutte le altre magistrature". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giustizia Tributaria, Consigliere Carlo Fucci: "Con i primi 170 magistrati professionali si completa un passaggio storico verso una giustizia più moderna”

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