A Roma, presso la Biblioteca Nazionale, si è tenuta la cerimonia di presentazione dei 170 magistrati tributari vincitori del primo concorso pubblico dedicato a questa figura. Per la prima volta, un concorso ha portato all’ingresso in magistratura di un così alto numero di nuovi giudici specializzati nel settore tributario. L’evento rappresenta una tappa storica per la giustizia tributaria, secondo quanto dichiarato.

Roma, 21 lug. (askanews) - Si è svolto a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, l'incontro di presentazione con i 170 magistrati tributari, vincitori del primo concorso pubblico per magistrato tributario. Un appuntamento che ha segnato una tappa storica nel percorso di piena attuazione della riforma della giustizia tributaria e dell'avvio della magistratura tributaria professionale. L'iniziativa, promossa dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha rappresentato un momento di confronto tra l'organo di autogoverno e i neo magistrati, chiamati ad intraprendere il tirocinio formativo che precede l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Giustizia Tributaria, Lussana: Tappa storica i 170 magistrati

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