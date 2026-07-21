Giustizia tributaria | La nomina dei primi 173 magistrati tributari è una tappa storica nel percorso di piena attuazione della riforma prevista dalla legge 130 del 2022

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, si è svolta la cerimonia di presentazione di 173 magistrati tributari, vincitori del primo concorso pubblico dedicato a questa figura. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nell’attuazione della riforma prevista dalla legge 130 del 2022. La selezione e l’insediamento dei primi magistrati tributari segnano una fase significativa nel percorso di riorganizzazione del settore giudiziario fiscale.

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Roma, 21 luglio 2026 – Si è svolto oggi a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, l’incontro di presentazione con i 173 magistrati tributari, vincitori del primo concorso pubblico per magistrato tributario. Un appuntamento che ha segnato una tappa storica nel percorso di piena attuazione della riforma della giustizia tributaria e dell'avvio della magistratura tributaria professionale. L'iniziativa, promossa dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha rappresentato un momento di confronto tra l'organo di autogoverno e i neo magistrati, chiamati ad intraprendere il tirocinio formativo che precede l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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