Giuseppe Patriciello si confessa | quel desiderio segreto

Un ragazzino di 11 anni, residente ad Acerra, in Campania, ha dichiarato di avere un desiderio segreto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e delle passerelle. Durante un’intervista, ha espresso con entusiasmo i suoi obiettivi futuri, parlando di ambizioni legate alla moda e all’intrattenimento. La sua confessione è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul percorso o le motivazioni.

. Con grinta ed entusiasmo, l’undicenne svela i suoi ambiziosi obiettivi futuri nel mondo dello spettacolo e delle passerelle. Giuseppe Patriciello ha 11 anni e vive ad Acerra, in Campania. Alto 140 cm, con occhi castani e capelli castano chiaro, è un ragazzo educato, determinato e pieno di entusiasmo. Tra la passione per la moda, il desiderio di recitare e l’amore per lo sport, guarda al futuro con la voglia di mettersi in gioco e costruire, passo dopo passo, il proprio percorso nel mondo dello spettacolo. Giuseppe Patriciello ph Press Giuseppe, cosa sogni di fare da grande?. «Mi piacerebbe diventare sia modello sia attore. Sono due sogni che mi affascinano molto e vorrei impegnarmi per realizzarli, studiando e facendo più esperienza possibile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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