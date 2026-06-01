Il calcio i sogni e quel desiderio di volare | Luciano Spalletti si racconta ai bambini della Juventus

Da stilejuventus.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Spalletti ha parlato ai giovani intervistatori sul canale YouTube della Juventus, condividendo ricordi e convinzioni legate al calcio. L’allenatore ha raccontato il suo percorso, i sogni e il desiderio di volare nel mondo del calcio, rivolgendosi a una platea di bambini. L’intervista ha visto Spalletti aprire il suo bagaglio di esperienze, in un tono diretto e naturale, senza dare spazio a commenti o analisi approfondite.

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Nelle vesti insolite di interlocutore per una platea di giovanissimi intervistatori, Luciano Spalletti ha aperto il libro dei ricordi e delle sue convinzioni personali durante un’intervista rilasciata ai Junior Reporter sul canale YouTube della Juventus. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha sfruttato l’occasione per dialogare senza filtri con i piccoli tifosi bianconeri, trasformando le classiche curiosità sul mondo del pallone in profonde riflessioni esistenziali. Tra aneddoti d’infanzia e dinamiche di spogliatoio, l’allenatore di Certaldo ha tracciato una linea netta tra l’ambizione materiale e la fame di conoscenza, indicando alle nuove generazioni la strada per raggiungere i propri traguardi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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