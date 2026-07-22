Un'auto di marca 500L è stata rubata in via Colonne, nel centro di Giugliano, durante l’orario diurno. Il furto è avvenuto davanti a un ufficio postale, in una delle strade più frequentate della città. L’episodio si è verificato in pochi minuti, contribuendo a un aumento dei casi di furto di veicoli segnalati nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sul luogo di ritrovamento del veicolo.

Rubano un'auto in pieno giorno, davanti all'ufficio postale e in una delle strade più trafficate di Giugliano. È l'ennesimo episodio che riaccende l'allarme furti in città. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina, martedì 21 luglio, intorno alle 10, in via Colonne. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, diffuse online, mostrano due uomini arrivare a bordo di una Jeep, fermarsi accanto a una Fiat 500L parcheggiata e agire con estrema rapidità. Uno dei due scende, apre l'auto in pochi istanti e riesce a metterla in moto. Poco dopo entra in azione il complice, che sale sulla vettura appena rubata e si allontana, mentre l'altro fugge con la Jeep. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, furto d’auto in via Colonne in pieno giorno: rubano 500L in pochi minuti

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ALLERTA SICUREZZA IN CAMPANIA FURTI ANCHE IN PIENO GIORNO LADRI IN AZIONE A GIUGLIANO

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