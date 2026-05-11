A Giugliano, in un pomeriggio di domenica, sono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di svaligiare un’auto. Il consigliere comunale ha diffuso un video che mostra i due individui intenti a forzare il veicolo, prima di allontanarsi senza riuscire nel loro intento. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi di furto nella zona, che si verificano anche in orari diurne.

Un tentato furto d’auto in pieno giorno, di domenica pomeriggio. Succede ancora a Giugliano. A denunciarlo è il consigliere comunale Francesco Iovinella, che ha pubblicato un video in cui si vedono i ladri in azione, che poi vanno via senza riuscire a portare via il veicolo. Il raid si è consumato in via Sant'Agostino, traversa di via Oasi Sacro Cuore. I malviventi erano a bordo di una Lancia Y grigia. “Agiscono con un tranquillità che fa paura - sottolinea Iovinella - Ormai in questa città succede di tutto, a qualsiasi ora. Dalle risse del sabato sera ai ladri in pieno giorno. Non è normale - aggiunge il consigliere - vivere in una città dove bisogna stare continuamente attenti".🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, tentano di rubare auto in pieno giorno: filmati dalle telecamere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mattoni sotto l’auto in pieno giorno per rubare le gomme, l’incredulità di Simone: “Sono senza parole”Ferrara, 3 marzo 2026 – Quando ha visto quello che restava della sua auto per alcuni, lunghi secondi è rimasto in silenzio.

Cisterna di Latina, lanciano un borsone pieno di droga da un'auto in corsa ma vengono ripresi dalle telecamere214 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Cisterna di Latina, dove un borsone contenente la...