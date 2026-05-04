Due uomini sono stati arrestati a Castel Focognano dopo aver rubato una borsa dall’auto e poi fermati pochi metri più avanti mentre facevano il pieno di refurtiva. I testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Gli arrestati avevano con sé l’intero catalogo di oggetti prelevati dalla vettura, pronti per essere portati via. La polizia ha sequestrato la merce e li ha condotti in caserma.

CASTEL FOCOGNANO – Avevano appena messo a segno un furto su auto, ma più che una fuga sembrava una consegna a domicilio: tre persone sono state arrestate dai Carabinieri dopo essersi allontanate con calma dal luogo del colpo, probabilmente convinte che bastasse cambiare provincia per diventare invisibili. I tre, due uomini e una donna, sono stati intercettati a poca distanza grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, che nel frattempo aveva fatto in tempo a realizzare di essere stata derubata e a trasformarsi, suo malgrado, in centrale operativa mobile. All’interno dell’auto, i militari hanno trovato non solo la borsa appena...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rubano borsa dall’auto, ma restano fermi a fare il pieno di refurtiva: arrestati a pochi metri con tutto il catalogo dentro

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