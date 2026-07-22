Giudici e sinistra strillano | Democrazia a rischio Ma gli italiani tifano Roggero

Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, si trova nel carcere di Bollate. La sua compagna e una delle quattro figlie sono presenti davanti alla gioielleria di famiglia, che è stata aperta come ogni giorno. Nessuno dei familiari è presente con lui, che è in cella da tempo. La notizia della condanna ha suscitato reazioni di protesta tra giudici e rappresentanti di sinistra, che hanno accusato di mettere in discussione la democrazia.

Come da mezzo secolo, ieri mattina Mariangela Sandrone ha tirato su la cler: «Gioielleria Roggero». Ma lui, Mario, non c’è. È rinchiuso a Bollate e, vista la condanna di 14 anni e 9 mesi, le lacrime mute di Mariangela, la compagna di una vita, e di una delle loro quattro figlie dicono tutto. Hanno sistemato la vetrina lì a Gallo di Grinzane Cavour. Lì si è dipanata la loro vita e si è compiuta la tragedia che quella vita ha ibernato. Mario Roggero è in carcere per aver sparato, uccidendoli, a due rapinatori.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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