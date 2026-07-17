Gli italiani tifano per la Spagna campione del mondo Ma è Messi il più amato

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si gioca l'ultima partita del Mondiale, con Spagna-Argentina. Nonostante l'assenza di una squadra italiana, oltre la metà degli italiani ha seguito il torneo più lungo della storia, che ha coinvolto 48 squadre. Tra i giocatori più amati c’è Messi, mentre molti tifosi preferiscono la Spagna come campione del mondo.

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Il Mondiale si avvia verso la conclusione, domenica con Spagna-Argentina calerà il sipario sul torneo più lungo della storia (48 squadre) e, anche se non c’era la nostra Nazionale, più della metà degli italiani ha seguito la manifestazione. È quanto emerge dal sondaggio Swg, elaborato in questi giorni (14-16 luglio), quando il torneo è alle fasi decisive. Per la precisione, è il 52% degli italiani che è andato oltre il tifo per gli azzurri, guardando le partite degli altri. Il 14% di loro ha seguito con interesse questa edizione del Mondiale perché è “un evento imperdibile”, mentre il 38% “ha solo guardato le partite importanti, senza un reale interesse”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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