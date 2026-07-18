Finale Mondiali per chi tifano i politici italiani | destra con l’Argentina di Milei sinistra per la Spagna di Sanchez
I politici italiani si schierano: la destra sostiene l’Argentina di Milei, la sinistra preferisce la Spagna di Sanchez. Domani sera, il MetLife Stadium di New York ospita la finale della Coppa del Mondo tra le due nazionali.
Gli occhi del mondo domani sera saranno puntati sul MetLife Stadium di New York, teatro della finale della Coppa del Mondo Fifa tra Spagna e Argentina. Anche quest’anno l’Italia ha potuto seguire il Mondiale soltanto dal divano di casa ma, nel Belpaese, tra bar, gruppi Whatsapp e tavole di famiglia, si riaccende il derby su quale nazionale adottare e sostenere in assenza degli azzurri. Non fa eccezione la politica, dove accanto a navigati intenditori di calcio spuntano anche tifosi insospettabili. Sulla base delle confessioni di qualche politico, rappresentativo di destra e sinistra, i primi scelgono l’Argentina, i secondi la Spagna. Finale dei Mondiali di calcio, cosa tifano i politici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Sal Da Vinci - Per sempre sì (Sanremo 2026) sulla Gente
Notizie e thread social correlati
Chi é l’arbitro della finale dei Mondiali? La nazionalità del fischietto di Argentina-SpagnaL’arbitro della finale dei Mondiali 2026 sarà un fischietto di nazionalità francese.
Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali? La nazionalità del fischietto di Argentina-SpagnaL’arbitro della finale dei Mondiali 2026 sarà un fischietto di nazionalità italiana.
Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, quando e dove si gioca: data, orario, stadio e dove vederla in streaming; Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l'aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di Infantino; Mondiali. La finale Spagna-Argentina e la finalina Francia-Inghilterra. Gli orari e dove vederle.
Mondiali, #Konè verso la panchina per la finale del terzo posto contro l’ #Inghilterra #ASRoma x.com
C'è chi sogna di giocare una finale dei Mondiali. Per un arbitro, invece, il sogno è dirigerla. Quando Pierluigi Collina ha annunciato il nome dell'arbitro scelto per Spagna-Argentina, Slavko Vincic non è riuscito a trattenere le lacrime. Un momento che ha co facebook
Mondiali, oggi Francia-Inghilterra finale terzo posto: l'orario e dove vederla in diretta in chiaroOggi, sabato 18 luglio, all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, Francia e Inghilterra giocano la finale per il terzo posto ai Mondiali 2026. Una partita che né i Bleus né la nazionale dei Tre Leon ... today.it
La nazionale inglese Under 20 maschile affronterà l'Irlanda ai Mondiali Juniores. reddit
Francia-Inghilterra, finale 3° posto dei Mondiali 2026: data e orarioIl Mondiale si avvicina alla sua chiusura: prima della finale tra Francia e Inghilterra, in programma domenica 19 luglio, nella serata di sabato 18 luglio Francia e Inghilterra si affrontano nella fin ... sport.sky.it