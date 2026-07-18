Gli occhi del mondo domani sera saranno puntati sul MetLife Stadium di New York, teatro della finale della Coppa del Mondo Fifa tra Spagna e Argentina. Anche quest’anno l’Italia ha potuto seguire il Mondiale soltanto dal divano di casa ma, nel Belpaese, tra bar, gruppi Whatsapp e tavole di famiglia, si riaccende il derby su quale nazionale adottare e sostenere in assenza degli azzurri. Non fa eccezione la politica, dove accanto a navigati intenditori di calcio spuntano anche tifosi insospettabili. Sulla base delle confessioni di qualche politico, rappresentativo di destra e sinistra, i primi scelgono l’Argentina, i secondi la Spagna. Finale dei Mondiali di calcio, cosa tifano i politici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Finale Mondiali, per chi tifano i politici italiani: destra con l’Argentina di Milei, sinistra per la Spagna di Sanchez

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