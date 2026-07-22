Giro di Castelbuono edizione numero 100 | Crippa sfida Tola Barega e Kiplangat

Notizia in breve

Domenica 26 luglio si corre la 100ª edizione del Giro di Castelbuono, una delle competizioni più antiche al mondo. La gara comprende dieci giri di un circuito cittadino molto impegnativo. Tra i partecipanti ci sono campioni attuali e storici, con il favorito che sfida avversari come Tola, Barega e Kiplangat. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming alle 19 su RaiPlay Sport 2.