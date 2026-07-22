Giro di Castelbuono edizione numero 100 | Crippa sfida Tola Barega e Kiplangat
Domenica 26 luglio si corre la 100ª edizione del Giro di Castelbuono, una delle competizioni più antiche al mondo. La gara comprende dieci giri di un circuito cittadino molto impegnativo. Tra i partecipanti ci sono campioni attuali e storici, con il favorito che sfida avversari come Tola, Barega e Kiplangat. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming alle 19 su RaiPlay Sport 2.
Domenica 26 luglio torna una delle corse su strada più antiche al mondo. Dieci giri nel durissimo circuito cittadino, grandi campioni del presente e del passato e diretta streaming dalle 19 su RaiPlay Sport 2. Castelbuono si prepara a celebrare un appuntamento storico. Domenica 26 luglio il Giro Podistico raggiungerà la sua centesima edizione, rinnovando una tradizione cominciata il 27 luglio 1912 e legata alla festa della patrona Sant’Anna. La corsa siciliana, organizzata nel comune in provincia di Palermo ai piedi delle Madonie, è considerata tra le competizioni su strada più antiche al mondo. Gli atleti affronteranno ancora una volta il durissimo circuito cittadino di 1. 🔗 Leggi su Sportface.it
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