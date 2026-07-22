Yeman Crippa parteciperà al Giro Podistico di Castelbuono, in provincia di Palermo, in programma domenica 26 luglio. La gara celebra il centenario della manifestazione e vedrà la presenza di due campioni olimpici. Crippa, atleta di rilievo nel panorama nazionale, affronterà una sfida con altri atleti di alto livello durante l’evento. La competizione si svolgerà nella località siciliana, attirando appassionati e sportivi da diverse regioni.

Yeman Crippa sarà tra i protagonisti del Giro Podistico di Castelbuono, appuntamento nella località in provincia di Palermo, che andrà in scena domenica 26 luglio. La 100ma edizione della corsa siciliana, che si svolge in concomitanza con la festa della patrona Sant’Anna e che è una delle kermesse su strada più longeve del mondo, si snoda sulla distanza di dieci giri da 1.134 metri ciascuno. Il campione in carica tornerà in scena dopo aver vinto la Maratona di Parigi con il tempo 2h05:18 e cercherà di affinare la forma in vista degli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il trentino sfiderà quattro rivali di enorme caratura: gli etiopi Tamirat Tola (Campione Olimpico di maratona a Parigi 2024) e Selemon Barega (Campione Olimpico dei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yeman Crippa torna in gara! Sfida a due Campioni Olimpici per il centario di Castelbuono

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