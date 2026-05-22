100 km del Passatore | 3500 iscritti per l’edizione numero 51 della maratona da Firenze a Faenza
Sono stati aperti i registri per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la maratona che si svolge tra Firenze e Faenza. Quest’anno, sono stati confermati circa 3.500 iscritti, pronti a partecipare alla corsa lunga oltre 100 chilometri. La manifestazione si terrà come di consueto lungo il percorso che attraversa diverse località toscane ed emiliane, coinvolgendo atleti provenienti da vari paesi. L'organizzazione ha comunicato che tutto è pronto per la partenza, prevista nelle prossime settimane.
FIRENZE – Tutto pronto per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la celebre corsa podistica da Firenze a Faenza. La partenza è domani, 23 maggio 2026, alle 15, da piazza Duomo. In totale gli iscritti sono 3.500, tra i top runner figurano Giorgio Calcaterra e Nikolina Sustic. La starting list maschile, si spiega dagli organizzatori, propone anche il vincitore 2025 Alessio Milani: correranno poi Julien Nison e David Colgan, rispettivamente secondi e terzi nella passata edizione. Tra gli outsider c’è curiosità per la performance del francese Julien Gueydon. Non ci sarà invece Dario Pietro Ferrante, perinfortunio. La starting... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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