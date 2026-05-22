100 km del Passatore | 3500 iscritti per l’edizione numero 51 della maratona da Firenze a Faenza

Sono stati aperti i registri per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la maratona che si svolge tra Firenze e Faenza. Quest’anno, sono stati confermati circa 3.500 iscritti, pronti a partecipare alla corsa lunga oltre 100 chilometri. La manifestazione si terrà come di consueto lungo il percorso che attraversa diverse località toscane ed emiliane, coinvolgendo atleti provenienti da vari paesi. L'organizzazione ha comunicato che tutto è pronto per la partenza, prevista nelle prossime settimane.

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