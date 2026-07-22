Il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono si svolgerà domenica 26 luglio per la sua centesima edizione, confermandosi tra le corse su strada più antiche al mondo. La gara vede in partenza atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge nel centro della cittadina siciliana, con un percorso che attraversa le vie storiche. Tra i partecipanti, un corridore sfiderà i campioni olimpici e tenterà il secondo successo consecutivo.

Il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono si prepara a celebrare un traguardo storico. Domenica 26 luglio la celebre corsa siciliana andrà in scena per la centesima volta, confermando tra le manifestazioni su strada più antiche al mondo. Nato nel 1912 e disputato durante la festa patronale di Sant’Anna, l’evento si svilupperà sui tradizionali dieci giri del duro circuito cittadino da 1134. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro di Castelbuono, edizione numero 100: Crippa sfida i campioni olimpici e cerca il bis

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