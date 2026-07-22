Gli alberi dell’olmo sul cavalcavia della statale 11 saranno abbattuti entro agosto. Sono considerati pericolosi e malati, e ogni forte temporale provoca problemi. L’intervento è stato deciso per motivi di sicurezza e coinvolge la rimozione delle piante che si trovano tra il centro e l’ospedale. La decisione è stata comunicata dall’assessore ai Lavori pubblici.

Questione di sicurezza. Ad agosto saranno tagliati gli alberi del cavalcavia che porta dal centro all’ospedale, sulla statale 11. Piante pericolose e malate, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Basilio Mangano: "A ogni temporale forte, qualcosa succede". "Sia a causa dell’età e delle condizioni delle piante - precisa l’architetta comunale Cristina Benigni - sia per la disposizione: fitte al punto da formare una sorta di galleria vegetale sopra a un’arteria ad alta densità di traffico, dove il distacco di un ramo ha alta probabilità di colpire veicoli in transito". Su 400 metri di cavalcavia crescono una ventina di olmi ad alto fusto (pressoché tutti destinati all’abbattimento), robinie e arbusti infestanti, per un totale di un centinaio di piante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giorni contati per gli olmi sul cavalcavia della statale. Presto saranno abbattuti

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