Gli Usa attaccano ancora l’Iran Trump | Presto saranno sconfitti – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato che continueranno a condurre attacchi contro obiettivi in Iran, con il presidente statunitense che ha dichiarato che le operazioni proseguiranno fino a nuovo ordine. In un'intervista, Trump ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno presto obiettivi nel settore energetico iraniano. Non sono stati forniti dettagli su eventuali attacchi recenti o pianificati, né specifiche località colpite.

Gli attacchi contro l’Iran «continueranno finché non dirò basta». Donald Trump in un’intervista a Fox dice che «prima o poi» gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico di Teheran. «L’energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti », aggiunge paventando anche la possibilità dell’utilizzo di truppe di terra. Intanto i pasdaran fanno sapere che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino al termine degli attacchi Usa. E le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait. Intanto il prezzo del petrolio in Asia continua a crescere e Teheran dice che 30 civili sono rimasti uccisi nei quattro giorni di attacchi Usa. 🔗 Leggi su Open.online

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La flotta USA alle porte dellIran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

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