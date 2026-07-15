Treviglio via gli alberi dal cavalcavia della statale 11 | Con i nubifragi sono troppo pericolosi

Da bergamo.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli alberi sono stati rimossi dal cavalcavia che attraversa la statale 11, nel centro storico. La decisione è stata presa a causa dei rischi legati ai nubifragi, che con le bombe d’acqua aumentano la possibilità di caduta dei rami e di danni alla struttura. La rimozione è stata decisa dal Comune di Treviglio per prevenire pericoli durante le condizioni meteorologiche estreme.

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Via tutti gli alberi dallo storico sovrappasso che porta la statale 11 a scavalcare la linea ferroviaria Milano-Venezia. Sono il cambiamento climatico e i pericoli creati dalle bombe d’acqua a spingere il Comune di Treviglio alla drastica decisione. «Per la cura del verde — precisa l’assessore alla Qualità urbana Basilio Mangano —, i nostri tecnici collaborano con uno studio agronomico che ha predisposto una relazione sullo stato dell’arte». Da tempo, infatti, Treviglio ha dato avvio al censimento di tutti gli alberi, prati e cespugli degli spazi comunali, mettendo poi a disposizione un’anagrafe online con lo stato di salute di ognuno. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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