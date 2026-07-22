L’autopsia sul corpo del giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, si è conclusa dopo quasi cinque ore. Durante l’esame, è stato accertato che una persona era presente in auto con lui al momento dell’incidente. La polizia prosegue le indagini per chiarire le cause della morte e eventuali responsabilità. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico sui risultati preliminari dell’autopsia.

E' durata quasi cinque ore l'autopsia sul corpo di Luigi 'Luca' Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo a Eboli. La salma resta ancora sotto sequestro perché gli accertamenti tecnici irripetibili sono ancora in corso. In queste ore si cerca l'arma del delitto con la quale è stato ammazzato prima di essere bruciato. Esposito è stato vittima molto probabilmente di un omicidio (premeditato) compiuto dopo un brutale pestaggio con il quale gli sono state fratturate le ossa. Poi il fuoco per eliminare ogni traccia. Le conclusioni degli esami potranno ora mettere un punto fermo sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giornalista ucciso, svolta l’autopsia. “Una persona in auto con lui”

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