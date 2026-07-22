giornalista massacrato di botte poi bruciato

Un uomo è stato massacrato di botte e successivamente bruciato. L’autopsia, svolta ieri a Eboli, ha confermato fratture multiple e un forte trauma alla testa, ma non sono stati trovati proiettili. Si pensa che l’aggressore abbia dato fuoco al cadavere ancora vivo per rendere il corpo irriconoscibile. La vittima è ancora in fase di identificazione.

Massacrato di botte, poi bruciato. Era ancora vivo Luigi "Luca" Esposito quando il suo assassino ha appiccato il fuoco per rendere il cadavere irriconoscibile? Dall'autopsia, eseguita ieri a Eboli, non è stato rinvenuto alcun proiettile ma l'esame medico legale confermerebbe un forte trauma alla testa e fratture multiple su tutto il corpo. Si cerca l'arma, un oggetto contundente in grado di provocare le lesioni sul 53enne, probabilmente già privo di sensi, dragando un corso d'acqua non lontano dal luogo del rinvenimento. Intanto i carabinieri avrebbero mappato i movimenti e il percorso della Lancia Ypsilon tra le 22,47, quando la vittima si collega per l'ultima volta su Whatsapp, e le 3,30 del mattino quando un testimone, notando l'incendio, lancia l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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