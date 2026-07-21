La Procura di Salerno ha disposto un accertamento dopo il ritrovamento del corpo di un giornalista in una zona di campagna. Il medico legale ha effettuato un primo esame sul cadavere, e le indagini si concentrano sul momento e sulle cause della morte. Si sta anche valutando se l’uomo sia caduto in una trappola o sia stato vittima di un’aggressione. Non sono state rese note altre dettagli sulle circostanze del decesso.

L'accertamento è stato disposto dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone nell'ambito delle indagini che, dopo il primo esame sul cadavere effettuato dal medico legale, puntano a stabilire l'orario e le cause della morte. Esposito sarebbe stato massacrato di botte e non ucciso da un colpo di pistola come inizialmente ipotizzato. La tac total body avrebbe fatto emergere la frattura della mandibola ed in altre parti del corpo. Un volto sfigurato. L’ultimo accesso su WhatsApp risale alle 22.47, l’allarme lanciato per l’incendio da una guardia giurata intorno alle 3.30. Ci sono quindi almeno 4 ore da ricostruire. Probabilmente, vista la zona isolata, Esposito poteva aver avuto un appuntamento col suo assassino. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Eboli, il giornalista Luca Esposito massacrato di botte e ucciso: forse caduto in una trappola

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Giallo di Eboli, prime verità: Esposito massacrato di botte, volto sfigurato dallassassino

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