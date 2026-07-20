Giornalista trovato morto Ucciso a colpi di pistola Poi bruciato in un campo

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giornalista è stato trovato morto con ferite da arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente bruciato in un campo. L’episodio ha scosso profondamente il settore dell’informazione e ha attirato l’attenzione sulla cronaca nera nella provincia di Salerno. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze o sui sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per le analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Antonio Petrucci SALERNO Un’esecuzione di sconvolgente ferocia scuote il mondo dell’informazione e accende i riflettori della cronaca nera sulla provincia di Salerno. Nella notte tra sabato e domenica, in un terreno agricolo isolato del comune di Eboli, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista noto e stimato nell’ambiente dei media sportivi con il nome di Luca. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per omicidio, affidando i rilievi e le indagini sul campo al Reparto Investigazioni Scientifiche. L’allarme è scattato per un incendio divampato tra le sterpaglie lungo una strada interpoderale, in un’area rurale compresa tra la Strada Statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

giornalista trovato morto ucciso a colpi di pistola poi bruciato in un campo
© Quotidiano.net - Giornalista trovato morto. Ucciso a colpi di pistola. Poi bruciato in un campo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GRAVE LUTTO ALLA RAI: MORTO IL FAMOSO CONDUTTORE E VOLTO STORICO DELLA TV ITALIANA

Video GRAVE LUTTO ALLA RAI: MORTO IL FAMOSO CONDUTTORE E VOLTO STORICO DELLA TV ITALIANA

Notizie e thread social correlati

Eboli, ucciso e poi bruciato in un campo: il cadavere di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, conosciuto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un campo di contrada Cioffi, lungo la statale 7bis,...

Eboli, ucciso e poi bruciato in un campo: il cadavere di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dipendente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, conosciuto come Luca Esposito, è stato trovato questa notte in un campo isolato lungo la statale 7bis.

Temi più discussi: Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Ucciso e poi carbonizzato nel Salernitano, la vittima è un giornalista; Luigi Luca Esposito, chi è il giornalista sportivo ucciso a Eboli: 53 anni, due lauree e una passione per la Salernitana.

giornalista trovato morto uccisoGiornalista trovato morto. Ucciso a colpi di pistola. Poi bruciato in un campoIl 53enne, cronista sportivo, identificato grazie al ritrovamento della sua auto. Mistero sul movente, si indaga per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima . I colleghi: Sabato mattina era ... quotidiano.net

giornalista trovato morto uccisoUcciso e poi carbonizzato. Un giornalista trovato morto a EboliSarebbe di Luigi Esposito, giornalista sportivo, il corpo trovato in una macchina data alle fiamme in un terreno agricolo ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web