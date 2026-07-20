Un giornalista è stato trovato morto con ferite da arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente bruciato in un campo. L’episodio ha scosso profondamente il settore dell’informazione e ha attirato l’attenzione sulla cronaca nera nella provincia di Salerno. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze o sui sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per le analisi.

di Antonio Petrucci SALERNO Un’esecuzione di sconvolgente ferocia scuote il mondo dell’informazione e accende i riflettori della cronaca nera sulla provincia di Salerno. Nella notte tra sabato e domenica, in un terreno agricolo isolato del comune di Eboli, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista noto e stimato nell’ambiente dei media sportivi con il nome di Luca. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per omicidio, affidando i rilievi e le indagini sul campo al Reparto Investigazioni Scientifiche. L’allarme è scattato per un incendio divampato tra le sterpaglie lungo una strada interpoderale, in un’area rurale compresa tra la Strada Statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalista trovato morto. Ucciso a colpi di pistola. Poi bruciato in un campo

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GRAVE LUTTO ALLA RAI: MORTO IL FAMOSO CONDUTTORE E VOLTO STORICO DELLA TV ITALIANA

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Temi più discussi: Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Ucciso e poi carbonizzato nel Salernitano, la vittima è un giornalista; Luigi Luca Esposito, chi è il giornalista sportivo ucciso a Eboli: 53 anni, due lauree e una passione per la Salernitana.

Il giornalista sportivo #LucaEsposito, 53 anni, è stato trovato morto e carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Gli investigatori ipotizzano che sia stato ucciso a colpi di pistola prima che il corpo venisse dato alle fiamme. x.com

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