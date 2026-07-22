Un solo euro giocato al Lotto ha portato a un vincitore più di 73mila euro. L’evento è avvenuto in via Lago Maggiore, a Pesaro, mercoledì 22 luglio 2026. La giocata ha centrato una quaterna, portando così una somma considerevole al fortunato. La notizia si diffonde tra i residenti, attirando l’attenzione sulla macchina di gioco.

Pesaro, mercoledì 22 luglio 2026 - È bastato un solo euro per portarsi a casa oltre 73mila euro. La fortuna ha fatto nuovamente tappa a Pesaro e, più precisamente, in via Lago Maggiore, dove un giocatore ha centrato una quaterna al Lotto. La giocata vincente è stata effettuata sui numeri 6, 15, 60 e 85, tutti usciti sulla ruota di Genova nell’ultima estrazione. Una combinazione perfetta che, secondo quanto riferito da Agimeg, agenzia giornalistica specializzata nel settore dei giochi e delle scommesse, ha fruttato un premio complessivo di 73.375 euro. Il nome del vincitore, come avviene quasi sempre in questi casi, rimane sconosciuto. Agimeg indica soltanto che la giocata è stata effettuata in una ricevitoria di via Lago Maggiore, senza specificare il nome dell’attività né il numero civico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioca un euro e ne vince oltre 73mila al Lotto: nuovo colpo nella strada fortunata

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