Gioca tre numeri e vince oltre 36mila euro | il colpo fortunato nella ricevitoria di via Sforza
Un giocatore ha puntato tre numeri e ha portato a casa più di 36.000 euro in una ricevitoria di via Sforza. La Lombardia si conferma zona di vincite significative, secondo i dati di Agimeg, che indicano che la regione ha totalizzato circa 123 milioni di euro in vincite nel recente concorso del gioco del lotto. La notizia si aggiunge alle numerose vincite registrate nella zona negli ultimi mesi.
La Lombardia si conferma protagonista nell'ultimo concorso del gioco del lotto. Secondo i dati riportati da Agimeg, la regione ha registrato vincite complessive per circa 123.000 euro, con una forte concentrazione nell'area metropolitana di Milano. I colpi fortunati a Milano e nell'hinterland La.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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