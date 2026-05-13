Gioca tre numeri e vince oltre 36mila euro | il colpo fortunato nella ricevitoria di via Sforza

Un giocatore ha puntato tre numeri e ha portato a casa più di 36.000 euro in una ricevitoria di via Sforza. La Lombardia si conferma zona di vincite significative, secondo i dati di Agimeg, che indicano che la regione ha totalizzato circa 123 milioni di euro in vincite nel recente concorso del gioco del lotto. La notizia si aggiunge alle numerose vincite registrate nella zona negli ultimi mesi.

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