Fiumicino gioca 2 euro e vince oltre 122mila euro al Lotto

Un giocatore di Fiumicino ha puntato solo 2 euro e ha vinto oltre 122 mila euro nell’ultima estrazione del Lotto. La scommessa, fatta in provincia di Roma, si è rivelata molto fortunata, portandogli una somma considerevole. La vincita è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle modalità di gioco o sui numeri scelti. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di lotterie nella zona.

Sono bastati appena 2 euro ad un bravo e fortunato giocatore di Fiumicino, in provincia di Roma, per ottenere una super vincita nell’ultima estrazione del Lotto. La giocata vincente – segnala Agimeg – è stata effettuata presso la ricevitoria di Largo Caduti per l’Italia. I 2 euro sono stati puntati sui numeri 9-16-19-22 per la ruota di Milano ed hanno permesso all’appassionato di mettersi in tasca ben 122.375 euro. Da segnalare che sulla ruota di Milano sono stati vinti in totale, nell’ultimo concorso del Lotto, oltre 1,3 milioni di euro, vale a dire oltre il 20% di tutti i premi pagati in Italia. sbAGIMEG .🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Lotto, Sabaudia in estasi: gioca 5 euro e ne vince oltre 125mila Leggi anche: Gioca 3 euro al Lotto e ne vince 18mila Panoramica sull’argomento Si parla di: Treno per Fiumicino, lavori da due milioni per il sottovia: modifiche e cancellazioni; Scheda squadra Fiumicino S.C. 1926. Fiumicino, gioca 2 euro e vince oltre 122mila euro al LottoSono bastati appena 2 euro ad un bravo e fortunato giocatore di Fiumicino, in provincia di Roma, per ottenere una super vincita nell’ultima estrazione del Lotto. La giocata vincente – segnala Agimeg – ... ilfaroonline.it