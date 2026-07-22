Mario Gila ha affermato di essere stato cercato anche da Allegri, aggiungendo di aver notato l’interesse di Amorim nel volerlo nel suo team. Il difensore, ex Lazio, sta iniziando a inserirsi nell’ambiente del Milan. Mercoledì pomeriggio, ha incontrato i tifosi in uno store nel centro di Milano e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Mario Gila si sta pian piano calando nell'universo Milan. Mercoledì pomeriggio l'ex difensore della Lazio ha incontrato i tifosi rossoneri in uno store nel centro di Milano e ha poi rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti., Lo spagnolo ha parlato così del suo inserimento a Milanello: "Sono molto contento, mi trovo molto bene. C'è un bel gruppo, sembra una famiglia. Anche lo staff, i magazzinieri. In città mi trovo bene. È vero che non l’ho vissuta tantissimo finora. Però nei pochi giorni che ho avuto liberi sono stato molto bene e tranquillo. Ora ho praticamente trovato casa. Ho voglia di viverla e sentirla un po' mia". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Gila: "Sì, mi voleva anche Allegri. In Amorim ho visto la voglia di avermi qui"

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