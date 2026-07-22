Gila | Sì mi voleva anche Allegri In Amorim ho visto la voglia di avermi qui
Mario Gila ha affermato di essere stato cercato anche da Allegri, aggiungendo di aver notato l’interesse di Amorim nel volerlo nel suo team. Il difensore, ex Lazio, sta iniziando a inserirsi nell’ambiente del Milan. Mercoledì pomeriggio, ha incontrato i tifosi in uno store nel centro di Milano e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.
Mario Gila si sta pian piano calando nell'universo Milan. Mercoledì pomeriggio l'ex difensore della Lazio ha incontrato i tifosi rossoneri in uno store nel centro di Milano e ha poi rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti., Lo spagnolo ha parlato così del suo inserimento a Milanello: "Sono molto contento, mi trovo molto bene. C'è un bel gruppo, sembra una famiglia. Anche lo staff, i magazzinieri. In città mi trovo bene. È vero che non l’ho vissuta tantissimo finora. Però nei pochi giorni che ho avuto liberi sono stato molto bene e tranquillo. Ora ho praticamente trovato casa. Ho voglia di viverla e sentirla un po' mia". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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