Mario Gila, nuovo giocatore del Milan, ha firmato un contratto e ha dichiarato di aspettarsi di fare molte cose positive con la squadra. Ha riferito di aver parlato con l’allenatore e di essere soddisfatto dell’accordo. L’incontro con i giornalisti è avvenuto dopo il suo arrivo a Casa Milan, dove ha espresso entusiasmo per la sua nuova avventura.

Stefano Bressi, inviato a Casa Milan, ha intercettato l'uscita di Mario Gila, fresco della firma sul nuovo contratto con il Milan. Le parole per Pianeta Milan Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” PM Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento" Alajbegovic nel mirino del Milan: altri contatti con il giocatore. Si può trovare l'accordo Milan, Criscitiello 'boccia' il rinnovo di Modric. Accordo con Alajbegovic? Pellegatti: dubbi su Doué. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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