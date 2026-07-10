Oggi è stata la prima giornata di Mario Gila con il Milan, dopo il suo arrivo a Milano ieri sera. Il difensore spagnolo ha completato con successo le visite mediche e ha incontrato l'allenatore, con cui ha avuto un breve confronto. Gila ha dichiarato di aspettarsi di contribuire con molte prestazioni positive e ha riferito di aver parlato con il tecnico, esprimendo soddisfazione per il dialogo.

Oggi è stata la prima giornata rossonera per Mario Gila: dopo l'arrivo ieri sera a Milano, il difensore spagnolo ha svolto le visite mediche con il club che sono andate tutte a buon fine. Stefano Bressi, inviato a Casa Milan, ha intercettato l'uscita di Mario Gila, fresco della firma sul nuovo contratto con il Milan. Ecco le sue parole per Pianeta Milan: "Sono molto contento. Bisogna ripagare la fiducia. Mi aspetto di fare tante cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo. Ho parlato con Amorim, sono contento di condividere l’esperienza con lui. Un saluto molto forte ai tifosi. Forza Milan! Andiamo con tutto quest’anno".... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento"

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