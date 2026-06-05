Rafael Leao rivela che l'Inter lo aveva cercato prima di firmare con il Milan, ma è stato Paolo Maldini a convincerlo a scegliere il club rossonero. Leao ha condiviso che ha ricevuto una chiamata importante prima di decidere, e che le parole di Maldini lo hanno influenzato nella scelta finale. La trattativa tra il giocatore e il club si è conclusa con l'accordo che lo ha portato a vestire la maglia del Milan.

Nell'estate del 2019, l'allora direttore tecnico del Milan Paolo Maldini vola in Francia per trattare con il Lille per l'acquisto di un giovane Rafael Leao. Al tempo, il portoghese aveva 20 anni e appena 31 partite da professionista alle spalle. L'ex capitano, però, aveva intravisto un talento che lo ha portato a sborsare quasi 50 milioni di euro per portarlo a Milano. Dopo un periodo di adattamento, il giocatore è diventato un elemento centrale nel progetto tecnico rossonero, trascinando il Diavolo al 19° scudetto nel 2022. Nelle ultime settimane, però, le cose sono cambiate. Dopo una stagione opaca, caratterizzata da 10 gol e 3 assist in 31 partite, Leao ha annunciato la propria volontà di lasciare il Milan in estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Pianetamilan.it - Retroscena Leao: “Mi aveva cercato prima l’Inter, ma Maldini mi ha convinto a scegliere il Milan”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Chiesi a Verdone la pillola che mi aveva consigliato contro l’ansia prima di un volo aereo, non mi fece finire la frase… La bellezza? Mi ha dato ma anche tolto tanto”: parla Isabella FerrariIsabella Ferrari ha raccontato di aver chiesto a Verdone una pillola contro l’ansia prima di un volo, ma lui non le ha lasciato finire la frase.

Tuttosport – Allegri sicuro: “Leao? Mi serviva altro”. Poi tra Milan e Italia: “Non mi ha…”Max Allegri ha commentato la vittoria del suo team contro il Verona, sottolineando che la squadra ha ottenuto il risultato grazie a un gol di Rabiot.

Temi più discussi: La lite con Allegri, l'enigma del ruolo, i social... Milan-Leao, così si è arrivati alla rottura; Leao rompe con il Milan: Moretto svela il retroscena sul rinnovo saltato e le tappe del divorzio; Gioca sempre da solo, Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione: il retroscena di Lazio-Milan; Milan: il Galatasaray vuole ricoprire d'oro Leao, ma c'è un problema. Il retroscena.

#Leao, il nuovo retroscena che fa discutere.. x.com

[Vitiello] Secondo il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore in stile Fabrega ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani fuori ? No a Galliani ? Leao sul mercato ? Cardinale assume il controllo del Milan insieme a Ibra. reddit

Leao rompe con il Milan: Moretto svela il retroscena sul rinnovo saltato e le tappe del divorzioL’annuncio del portoghese Leao accende il mercato: dalle trattative arenate ad aprile fino alle sirene dalla Turchia e dalla Premier League Il clamoroso annuncio di Rafael Leao, che ha manifestato ape ... msn.com

Bartesaghi e il retroscena su Leao: Ho appeso in camera il suo regalo post SassuoloIntervenuto a Off The Pitch, in un'intervista doppia con la leggenda rossonera Serginho, il laterale del Milan Davide Bartesaghi ha svelato anche un simpatico retroscena sulla sua doppietta realizzata ... tuttomercatoweb.com