A Giffoni Valle Piana, si promuove il riciclo degli pneumatici fuori uso attraverso iniziative che collegano cinema, sport e ambiente. L’obiettivo è mostrare come materiali considerati scarti possano essere riutilizzati per creare nuove opportunità, sottolineando la possibilità di trasformare ciò che sembra giunto alla fine in un nuovo inizio. La campagna mira a sensibilizzare sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sul riuso di pneumatici usati.

Giffoni Valle Piana, 22 lug. (askanews) - C'è un filo che a Giffoni, quest'anno, unisce il cinema, lo sport e l'ambiente: è l'idea che ciò che sembra arrivato alla fine possa trasformarsi in un nuovo inizio. Il tema dell'edizione 2026, "Le cose impossibili", trova un interprete perfetto in Ecopneus, per la prima volta Sustainability Partner del Festival. Ecopneus è una delle società senza scopo di lucro che in Italia si occupano di raccogliere e riciclare gli Pneumatici Fuori Uso. E proprio quegli pneumatici, arrivati a fine corsa, tornano a vivere: solo nel 2025 il Consorzio ne ha raccolte quasi 200mila tonnellate, trasformate in nuove risorse per lo sport, le città e le comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Giffoni promuove il riciclo degli pneumatici fuori uso

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