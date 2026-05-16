In Piemonte raccolte oltre 12mila tonnellate di pneumatici fuori uso in un anno | i numeri del 2025
Nel 2025, in Piemonte sono state raccolte e inviate al riciclo oltre 12.000 tonnellate di pneumatici fuori uso. I dati ufficiali mostrano che il sistema di gestione di questi materiali ha registrato un volume elevato di materiali trattati durante l'anno. Le operazioni si sono concentrate sulla raccolta presso punti di conferimento e centri di smaltimento autorizzati. La quantità di pneumatici recuperati rappresenta una parte significativa delle attività di gestione dei rifiuti speciali nella regione.
Il sistema di recupero degli pneumatici fuori uso (Pfu) in Piemonte raggiunge numeri importanti. Nel corso del 2025, sono state raccolte e avviate al riciclo 12.562 tonnellate di materiali su tutto il territorio regionale.I dati emergono dal bilancio annuale di Ecopneus Spa, la società senza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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