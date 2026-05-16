In Piemonte raccolte oltre 12mila tonnellate di pneumatici fuori uso in un anno | i numeri del 2025

Nel 2025, in Piemonte sono state raccolte e inviate al riciclo oltre 12.000 tonnellate di pneumatici fuori uso. I dati ufficiali mostrano che il sistema di gestione di questi materiali ha registrato un volume elevato di materiali trattati durante l'anno. Le operazioni si sono concentrate sulla raccolta presso punti di conferimento e centri di smaltimento autorizzati. La quantità di pneumatici recuperati rappresenta una parte significativa delle attività di gestione dei rifiuti speciali nella regione.

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