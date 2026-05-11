Pneumatici fuori uso in Trentino raccolte oltre 5.300 tonnellate nel 2025

Da trentotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, in Trentino sono state raccolte oltre 5.300 tonnellate di pneumatici fuori uso. La gestione ha permesso di recuperare numerosi pneumatici che, invece di essere abbandonati, sono stati inseriti nel ciclo di riciclo. La quantità complessiva indica un impegno nella gestione corretta dei materiali esausti e nel rispetto delle normative ambientali vigenti.

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Montagne di pneumatici usati sottratti al rischio di abbandono e riportati dentro la filiera del riciclo. In Trentino-Alto Adige, nel corso del 2025, sono state raccolte e recuperate oltre 5.300 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso. Un quantitativo enorme che corrisponde, in peso, a circa 590mila.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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