Pneumatici fuori uso in Trentino raccolte oltre 5.300 tonnellate nel 2025

Nel 2025, in Trentino sono state raccolte oltre 5.300 tonnellate di pneumatici fuori uso. La gestione ha permesso di recuperare numerosi pneumatici che, invece di essere abbandonati, sono stati inseriti nel ciclo di riciclo. La quantità complessiva indica un impegno nella gestione corretta dei materiali esausti e nel rispetto delle normative ambientali vigenti.

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