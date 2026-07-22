Giffoni memoria e legalità | esposta la teca della Quarto Savona 15 della scorta di Falcone
Alla fine della proiezione, una teca contenente la pistola della scorta di Falcone e un frammento di bomba sono state esposte nel cortile del festival. La teca, proveniente dalla Quarto Savona 15, è stata mostrata al pubblico durante l’evento dedicato alla memoria e alla legalità. La presenza di questi oggetti ha suscitato forte partecipazione e emozione tra i presenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e profonda emozione al Giffoni Film Festival per l’iniziativa promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Dal Sangue versato al Sangue Donato”, che ha visto l’esposizione della teca contenente i resti dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, identificata dalla sigla radio Quarto Savona 15. Simbolo. Per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 21.00, migliaia di giovani, famiglie e visitatori del Festival hanno l’opportunità di visionare e sostare davanti a uno dei simboli più significativi della lotta alla criminalità organizzata, rendendo omaggio agli uomini della scorta che persero la vita nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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