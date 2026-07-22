Giffoni memoria e legalità | esposta la teca della Quarto Savona 15 della scorta di Falcone

Notizia in breve

Alla fine della proiezione, una teca contenente la pistola della scorta di Falcone e un frammento di bomba sono state esposte nel cortile del festival. La teca, proveniente dalla Quarto Savona 15, è stata mostrata al pubblico durante l’evento dedicato alla memoria e alla legalità. La presenza di questi oggetti ha suscitato forte partecipazione e emozione tra i presenti.