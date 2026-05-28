Da Roma a Palermo polemica sul trasloco della teca coi resti dell' auto della scorta di Falcone

Notizia in breve

Una decisione ha portato al trasferimento della teca con i resti dell'auto coinvolta nella strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie e membri della scorta. La teca, originariamente esposta alla scuola di formazione della polizia penitenziaria a Roma, è stata spostata al Museo del Presente. La scelta ha suscitato polemiche tra le istituzioni locali e associazioni, che criticano il trasferimento e la modifica del contesto espositivo.