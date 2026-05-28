Da Roma a Palermo polemica sul trasloco della teca coi resti dell' auto della scorta di Falcone

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una decisione ha portato al trasferimento della teca con i resti dell'auto coinvolta nella strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie e membri della scorta. La teca, originariamente esposta alla scuola di formazione della polizia penitenziaria a Roma, è stata spostata al Museo del Presente. La scelta ha suscitato polemiche tra le istituzioni locali e associazioni, che criticano il trasferimento e la modifica del contesto espositivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La decisione di trasferire la teca con i resti della Fiat Croma coinvolta nella strage di Capaci - nella quale persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e uomini della scorta - dalla Scuola di formazione della polizia penitenziaria "Giovanni Falcone" di Roma al Museo del Presente a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Al Villaggio della legalità i resti dell'auto della scorta del giudice FalconeNella seconda giornata del Villaggio della legalità, tenutosi in Piazza Roma ad Aprilia, è stata esposta una teca contenente i resti della Quarto...

È polemica per 'trasloco' auto strage Capaci a Palermo, sindacati penitenziaria sul piede di guerraÈ stata decisa il 28 maggio la rimozione della teca contenente i resti dell’auto coinvolta nell’attentato di Capaci.

Temi più discussi: Open Day 2026-2027: il 9 luglio appuntamento a Roma e Palermo; Termovalorizzatori, ecco i progetti definitivi: Palermo e Catania tra gli impianti più puliti d'Europa; Buone notizie da Roma a Milano: riapre il Valle, continua la Sinfonica, Tancredi torna all’Opera (di M. Bernardini); Le avances alla ragazza e la reazione del fidanzato, coppia di giovani pestata a sangue in via Roma.

Grand Stand Arena da Roma a Palermo tra le polemiche(di Giulia Nasca) Dal Foro Italico di Roma alle polemiche di Palermo. È la storia della Grand Stand Arena, struttura modulare polivalente, progettata per ospitare eventi sportivi, concerti e ... ansa.it

Papà a tempo pieno, sognando una panchina. Da Roma a Palermo, Cesare Bovo si raccontaÈ un pomeriggio di febbraio e su Palermo splende il sole. L’appuntamento con Cesare Bovo è lontano dal caos cittadino, al Circolo Albaria di Mondello, per la rubrica di TuttoMercatoWeb.com I giganti ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web