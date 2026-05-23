Catanzaro | la teca della Quarto Savona 15 arriva in Questura

Notizia in breve

La teca proveniente dalla Quarto Savona 15 è stata trasferita in Questura a Catanzaro. Dopo questa tappa, il reperto sarà spostato in un’altra sede ancora da comunicare. Durante l’esposizione, i giovani studenti sono stati accompagnati da agenti di polizia. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere ai ragazzi di osservare da vicino il manufatto e conoscere la sua storia. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sul successivo spostamento della teca.