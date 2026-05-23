Catanzaro | la teca della Quarto Savona 15 arriva in Questura
La teca proveniente dalla Quarto Savona 15 è stata trasferita in Questura a Catanzaro. Dopo questa tappa, il reperto sarà spostato in un’altra sede ancora da comunicare. Durante l’esposizione, i giovani studenti sono stati accompagnati da agenti di polizia. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere ai ragazzi di osservare da vicino il manufatto e conoscere la sua storia. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sul successivo spostamento della teca.
? Punti chiave Dove si sposterà la teca dopo la tappa di Catanzaro?. Chi accompagnerà i giovani studenti durante l'incontro con il reperto?. Cosa racchiude esattamente la teca della Quarto Savona 15?. Perché Soverato ha scelto questo momento per intitolare la Villa Comunale?.? In Breve Evento a Catanzaro il 25 maggio con studenti Scalfaro, De Nobili e Galluppi.. Tina Montinaro partecipa all'iniziativa per coinvolgere le nuove generazioni nella legalità.. Tappa a Soverato il 29 maggio per intitolare la Villa Comunale ai magistrati.. La teca contiene le lamiere della Fiat Croma dei caduti Montinaro, Dicillo e Schifani.. Il 25 maggio 2026, dalle ore 9 alle 13, il piazzale della Questura in Piazza Cavour 2 a Catanzaro ospiterà la teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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