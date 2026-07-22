Gianni Cazzola muore mentre suona sul palco a 88 anni | l’addio del jazz italiano commuove musicisti e fan

Da screenworld.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un musicista di 88 anni è morto mentre suonava sul palco, con le bacchette in mano e il pubblico davanti. La scena si è svolta sabato sera, durante un concerto di jazz. Sul palco, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato. La performance si è interrotta, ma il pubblico ha assistito alla scena senza poter fare nulla. La notizia ha suscitato emozioni tra musicisti e fan, che ricordano il suo stile e la passione per la musica.

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C’è un modo di andarsene che racconta più di mille biografie e Gianni Cazzola lo ha fatto nella serata di sabato 18 luglio, a 88 anni, esattamente come aveva vissuto: con le bacchette tra le mani, il ritmo nel sangue e il pubblico davanti. Il leggendario batterista jazz si è accasciato durante un concerto al Gemia Swing Club di Busto Arsizio, la città varesina che lo aveva accolto nel 1964 e dove aveva scelto di vivere fino all’ultimo. Il malore è arrivato improvviso mentre suonava. I soccorsi sono stati immediati, il trasporto in ospedale d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare. Poche ore dopo, uno dei più autorevoli e rispettati batteristi della scena jazz italiana ha smesso di respirare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Temi più discussi: Addio a Gianni Cazzola, il batterista muore a 88 anni mentre suona sul palco; Si accascia mentre suona la batteria: muore sul palco Gianni Cazzola. Tullio De Piscopo: Bastava uno sguardo per intendersi; Si accascia sul palco mentre suona la batteria, morto Gianni Cazzola; Morto sul palco Gianni Cazzola, addio al batterista jazz di 88 anni.

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