Un batterista jazz di 88 anni è morto sabato sera a Busto Arsizio, durante un’esibizione al Gemia Swing Club. È stato colto da un malore improvviso mentre suonava, e nonostante i soccorsi, non si è riusciti a salvarlo.

Il musicista aveva 88 anni ed è stato colto da un malore improvviso sabato sera durante un’esibizione al Gemia Swing Club di Busto Arsizio. Inutili i soccorsi. Il ricordo di Tullio De Piscopo Un malore improvviso durante il concerto, poi la corsa in ospedale che non è bastata a salvarlo. Gian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Gianni Cazzola, morto ad 88 anni il batterista jazz a causa di un malore improvviso mentre suonava a Busto Arsizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianni Cazzola morto sul palco a 88 anni: il batterista jazz colpito da un malore durante il concertoDurante un concerto al Gemia Swing Club di Busto Arsizio, il batterista jazz Gianni Cazzola, 88 anni, è deceduto a causa di un malore.

Busto Arsizio, muore sul palco il batterista Gianni Cazzola. Tra i rappresentanti della scena jazz più apprezzati, ha suonato con Billie Holiday e Chet BakerGianni Cazzola, batterista di 88 anni, è morto mentre si esibiva sul palco durante un concerto.

Temi più discussi: Il re del jazz muore sul palco: addio a Gianni Cazzola, batterista di Tullio De Piscopo; Malore sul palco, il leggendario batterista jazz Gianni Cazzola muore a 88 anni; Addio a Gianni Cazzola, il batterista muore a 88 anni mentre suona sul palco; Malore sul palco: addio a Gianni Cazzola, il re del jazz.

#GianniCazzola - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Addio a Gianni Cazzola, il batterista muore a 88 anni mentre suona sul palcoÈ morto come aveva vissuto: con le mani sulla batteria e il jazz nel cuore. Gianni Cazzola, tra i più autorevoli e apprezzati batteristi della scena jazz italiana, si è spento all'età di 88 anni nella ... adnkronos.com

Addio a Gianni Cazzola, il grande batterista jazz morto dopo un malore sul palco a Busto ArsizioIl musicista aveva 88 anni e viveva in città dal 1964. Sabato sera si è sentito male durante un’esibizione al Gemia Swing Club. I funerali martedì nella chiesa di Sant’Edoardo. laprovinciadivarese.it