Un batterista jazz italiano è morto durante un concerto al Gemia Swing Club di Busto Arsizio. L’artista, noto per la sua lunga carriera, si è spento sabato sera sul palco mentre stava suonando. La sua attività musicale si è svolta prevalentemente nella stessa città, dove si esibiva da più di sessant’anni. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati di musica jazz.

Busto Arsizio, 19 luglio 2026 - È morto facendo ciò che ha amato per tutta la vita: suonare. Gianni Cazzola, uno dei batteristi jazz italiani più apprezzati, si è spento ieri sera, sabato 18 luglio, sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, città alla quale era profondamente legato e dove tornava a esibirsi da oltre sessant’anni. Durante la serata il musicista si è improvvisamente accasciato sulla batteria, mentre era impegnato nella sua esibizione. Per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha immediatamente scosso il mondo della musica e quanti lo conoscevano. Il dolore del collega. A ricordarlo con parole cariche di emozione è stato l’amico e collega Tullio De Piscopo, che sui social ha affidato il proprio dolore: "Notizia bastarda che mi ha strappato il cuore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il re del jazz muore sul palco: addio a Gianni Cazzola, batterista di Tullio De Piscopo

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