Gestione campi da tennis Il bando è in scadenza

Mancano dieci giorni alla scadenza del bando per la gestione dei campi da tennis nel centro sportivo di Spezzano. Il Comune di Fiorano ha aperto la gara d’appalto, che prevede l’affidamento della gestione delle strutture sportive. La procedura rimane aperta fino alla data stabilita, senza ulteriori proroghe annunciate. Non sono stati comunicati dettagli sui requisiti o sui termini di partecipazione.

Mancano 10 giorni alla scadenza del bando con cui il Comune di Fiorano affiderà la gestione dei campi da tennis del Centro sportivo ‘Ciro Menotti’ di Spezzano. L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione dell’impianto sportivo: possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e associazioni di discipline sportive associate che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione del tennis e che risultino in regola nei confronti dell’amministrazione comunale.Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tennis, nuovo Bando con raddoppio del campo

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