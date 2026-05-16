Sport al via il bando per l' affidamento della gestione dei campi da calcio comunali

Da ferraratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato un avviso pubblico per affidare la gestione di 19 campi da calcio comunali. Questi impianti sono destinati alla pratica del calcio dilettantistico e sono considerati privi di rilevanza economica. La procedura riguarda l'affidamento della conduzione e dell'uso degli impianti, con l’obiettivo di sostenere le attività sportive nel territorio. La selezione avverrà secondo le modalità stabilite nel bando pubblicato recentemente.

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La Giunta comunale di Ferrara ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’affidamento della gestione, conduzione e uso di 19 impianti sportivi comunali destinati alla pratica del calcio, qualificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica, per promuovere lo sport dilettantistico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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