Piediluco gestione dei campi da tennis | Bando dalla breve durata che rischia di scoraggiare qualsiasi partecipazione

Il Circolo Pd di Piediluco ha espresso preoccupazioni riguardo al bando pubblicato dal Comune di Terni per affidare la gestione dei campi da tennis situati di fronte al Centro Remiero “Paolo D’Aloja”. Secondo i rappresentanti del circolo, il bando è caratterizzato da una durata molto breve, il che potrebbe scoraggiare eventuali partecipanti. La questione riguarda la procedura di affidamento e le condizioni previste, che non sembrano favorire un’ampia partecipazione.

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