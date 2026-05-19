Piediluco gestione dei campi da tennis | Bando dalla breve durata che rischia di scoraggiare qualsiasi partecipazione
Il Circolo Pd di Piediluco ha espresso preoccupazioni riguardo al bando pubblicato dal Comune di Terni per affidare la gestione dei campi da tennis situati di fronte al Centro Remiero “Paolo D’Aloja”. Secondo i rappresentanti del circolo, il bando è caratterizzato da una durata molto breve, il che potrebbe scoraggiare eventuali partecipanti. La questione riguarda la procedura di affidamento e le condizioni previste, che non sembrano favorire un’ampia partecipazione.
“Il Circolo Pd di Piediluco esprime forti perplessità sul bando predisposto dal Comune di Terni per la gestione dei campi da tennis situati di fronte al Centro Remiero ‘Paolo D’Aloja’. Si tratta di un bando che prevede una concessione limitata fino al 31 ottobre di quest’anno, a fronte di un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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