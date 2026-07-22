Gesesa cambia tutto | annullati i lavori niente stop all’acqua nella notte

I lavori programmati sulla rete idrica, previsti nella notte, sono stati annullati. La decisione è stata comunicata da Gesesa, che ha precisato che non ci saranno interruzioni nell’erogazione dell’acqua durante le ore notturne. La notizia riguarda diversi quartieri della città, dove i residenti potranno continuare a usare l’acqua senza interruzioni. La società ha confermato che i lavori non saranno effettuati come previsto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buone notizie per i residenti di numerosi quartieri di Benevento. GESESA ha comunicato l’annullamento dei lavori programmati per la notte, inizialmente previsti sulla rete idrica. Di conseguenza, il servizio idrico sarà regolare e non si verificheranno le sospensioni dell’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. Le aree coinvolte sono: L’annullamento dell’intervento consentirà quindi ai cittadini delle strade indicate di usufruire regolarmente del servizio idrico per tutta la notte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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